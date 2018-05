المتوسط:

زار وفد من بلدي غريان وممثلين من مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة لفرع البلدي العربان، أمس الاثنين.

وبحسب بيان لبلدي غريان، قام عضو المجلس البلدي غريان يوسف قدمور صحبه وكيل ديوان البلدية نصر الدين الفزاني وممثلين عن مجلس النواب صلاح الزوبيك و المجلس الاستشاري للدولة رمضان إنبيه ومدراء بعض القطاعات بالبلدية ورئيس لجنة الأزمة ورئيس المفوضية المجتمع المدني وموظفين من ديوان المجلس البلدي بزيارة تفقدية للفرع البلدي العربان.

وجاء على هامش هذه الزيارة تفقد المؤسسات الخدمية بالفرع كمكتب الجوازات والسجل المدني ومعهد العلوم التقنية بالفرع.

The post ممثلو بلدي غريان ومجلس النواب و«الاستشاري» يزورون«العربان» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية