أبو جنات: لم نفوض أحداً للحديث باسم مجموعة 94

قال رئيس مجموعة 94 المقاطعة للمؤتمر الوطني العام (سالم بوجنات)، اليوم الثلاثاء، ” تناهى لأسماعنا أن هناك أشخاصاً من خارج مجموعة 94 يفاوضون باسمها لإدخال بعض من أعضاء مجموعة 94 لما يسمى بمجلس الدولة دون علمهم ودون علم المجموعة ودون علم رئاستها”.

معلنا “هذا لا يمثل الموقف الرسمي للمجموعة، ولم تفوض أحداً للحديث باسمها، فهي لم تقرر مطلقا شيئا من هذا”.

مؤكدا أن المجموعة “لا تزال ترى في مجلس الدولة جسما غير شرعي طالما لم يتم التفاهم بعد بشكل نهائي حول الاتفاق السياسي وحول تضمينه للإعلان الدستوري”.

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