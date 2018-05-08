النادي الأهلي بنغازي يهنئ القائد العام بذكرى الكرامة

العنوان-بنغازي

أرسلت الجمعية العمومية للنادي الأهلي بنغازي برسالة تهنئة إلى القائد العام المشير خليفة بلقاسم حفتر بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق عملية الكرامة .

وقالت الجمعية في نص رسالتها للمشير خليفة حفتر إن أياديكم البيضاء الممدودة لأبنائكم من جماهير النادي الأهلي وكرمكم المعهود ومواقفكم الوطنية له بالغ الأثر في نفوس جماهيرنا من عشاق النادي الأهلي وهو وطن داخل الوطن ويؤكد على إيمانكم العميق بدور الرياضة في بناء الأوطان , إننا نعرب لفخامتكم عن عمق شكرنا واعتزازنا بذلك الدعم ،لنأمل أن تتحقق على أياديكم تطلعات وآمال جماهير الأهلي الوفية ،في الوقت الذي نهنئكم بذكرى ثورة الكرامة وانتصاراتكم فيها.

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