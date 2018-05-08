إغلاق مراكز لإيواء المهاجرين في ليبيا 

تقلص عدد مراكز إيواء المهاجرين غير القانونيين الموزعين داخل ليبيا إلى 12 مركزاً من إجمالي 34 مركزاً في السابق، وفق ما ذكره المستشار الإعلامي لجهاز الهجرة غير القانونية، ميلاد الساعدي.

وأكد الساعدي في حديث لوكالة “آكي” الإيطالية أن أعداد نزلاء مركز إيواء زوارة قلت مؤخرا بمعدل 300 مهاجر غير قانوني.

ويشار إلى أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير القانونية، محمد الشيباني كان قد أجرى زيارة تفقدية إلى مراكز إيواء المهاجرين بالمنطقة الغربية للاطلاع على أوضاعها وأوضاع المهاجرين داخلها، ومستوى الخدمات المُقدمة لهم.

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