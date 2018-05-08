 إنقاذ (504) مهاجر غير شرعي بشواطئ غرب ليبيا

العنوان-طرابلس

أعلن جهاز خفر السواحل في طرابلس عن إنقاذ 504 مهاجرا غير شرعي في عمليتي إنقاذ منفصلتين حيث تمكنت دورية لحرس السواحل (الزورق الكفاح) من إنقاذ عدد (100) مهاجر غير شرعي شمال منطقة صبراتة ، من بينهم (11) إمرأة, كانوا على متن قارب مطاطي. من جنسيات مختلفة, مغربية، تونسية، جزائرية، بنغالية وأفريقية.بالإضافة إلى عدد (18) ليبياُ وتم نقل المهاجرين إلى قاعدة طرابلس البحرية و بعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء طريق السكة بحسب خفر السواحل.

كما أعلن الجهاز عن إنقاذ دورية لحرس السواحل (الزورق رأس أجدير والزورق صبراتة) لعدد (406) مهاجر غير شرعي، من بينهم (70) إمرأة, وعدد (22) كانوا على متن (3) قوارب مطاطية من جنسيات مختلفة – مصرية -بنغالية وأفريقيةوتمت عملية الإنقاذ شمال منطقة القره بوللي .

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