المتوسط:

ترأس القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، الاحتفال بالعيد الرابع لعملية الكرامة ، أمس الاثنين، بقاعدة بنينا الجوية، وألقي خلال احتفال تخريج الدفعة ٥١ من الكلية العسكرية، مؤكدا خلالها على أن عملية الكرامة تحمي الشعب، كما أعلن عن ساعة الصفر لتحرير درنة، مشددا على أوامره بشأن حماية المدنيين.

وأوضح حفتر أن «ثورة الكرامة تحمي الشعب السيد»، قائلا :«أن ثورة الكرامة أثنبتت أننا شعب يأبى إلا أن يعيش سيدا في أرضه، وهزت الإرهابيين الطامعين في ثرواتنا، الذين ظهروا علينا من ظلمات العقائد الفاسدة، رافعين شعارات التهديد والوعيد، ومارسوا ضد الشعب الليبي المسالم أبشع أنواع التوحش والترويع».

وترصد لكم” المتوسط”، الاحتفال بالعيد الرابع لعملية الكرامة وتخرج الدفعة 51 من الكلية العسكرية فى الصور التالية

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post العيد الرابع لعملية الكرامة …الاحتفال فى صور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية