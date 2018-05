«داخلية الوفاق» تعلن إحصائية قضايا المخدرات منذ بداية العام

المتوسط:

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تواصل من خلال فروعها المنتشرة في أرجاء ليبيا بذل الجهود في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

وأضافت الوزارة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بلغ عدد القضايا المسجلة خلال الفترة من 1 / 1 إلي 31 / 3 / 2018 م ( 141 ) قضية وصل عدد المتهمين فيها إلي ( 187 ) متهم ، ( 176 ) ليبي ( 4 ) عرب ( 7 ) أجانب، كما وصلت كمية مخدر الحشيش المضبوطة إلي ( 204 . 882 . 35 ) كيلو ، ومخـدر الكوكايين ( 300 ) جرام بينما بلغ عدد الأقراص المخدرة المضبوطة ( 28460 ) قرص ، وكمية الخمور المضبوطة ( 3502 ) .

