مساهل يبحث مع المبعوث الفرنسي إلى ليبيا الملف الليبي

بحث وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، أمس في الجزائر، مع المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا، فريديريك ديسانيو، تطورات الملف الليبي.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد ذكر مساهل بالمقاربة الجزائرية من أجل حل سياسي للأزمة الليبية، والمتمثلة في تغليب الحوار الشامل كوسيلة وحيدة لحل النزاع، تحت إشراف الأمم المتحدة.

مؤكدا على أهمية وضع هيئات من شأنها الحفاظ على السيادة والسلامة الوطنية، ووحدة البلد، وتماسك شعبه، إلى جانب رفع التحديات التي تواجهها ليبيا، لا سيما تهديد الإرهاب.

مساهل ابرز ايضا خلال اللقاء جهود بلاده المبذولة من أجل التقريب بين مختلف الفاعلين الليبيين، ومرافقة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا.

من جهته أشاد ديسانيو بجودة وانتظام التشاور الثنائي بين الجزائر وفرنسا حول الملف الليبي.

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