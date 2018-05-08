جهاز مكافحة الهجرة بطرابلس يتسلم 502 مهاجر من جنسيات مختلفة

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، أمس الاثنين، استلام 502 مهاجر غير شرعي بينهم 78 امرأة، و21 طفل كانوا في عرض البحر على متن قوارب مطاطية.

وأوضح الجهاز، أنه بعد عملية الإنقاذ، تم نقل المهاجرين إلى نقطة الإنزال بالقاعدة البحرية طرابلس حيث قام جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة باستلامهم والتوجه بهم إلى المقر الخاص به، وتقديم الإسعافات الأولية و الخدمات الإيوائية لهم.

وأضاف الجهاز، أن المهاجرين من جنسيات عربية وإفريقية وأسيوية، وسيتم عرضهم على نيابة الهجرة بمكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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