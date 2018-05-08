عضو المجلس الرئاسي محمد عماري يدين الهجوم على درنة ويستنكر إلحاق الضرر بالأهالي

عين ليبيا

أدان عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «محمد عماري زايد» بشدة الأعمال العسكرية الدائرة الآن حول درنة واستهداف المدينة وإلحاق الضرر بها.

وقال زايد في بيان خاص أصدره حول الأوضاع في درنة: «إن التصعيد الذي يستهدف درنة وأهلها إنما هو تعميق للأزمة في البلاد وإصرار على الحل العسكري وسفك مزيد من دماء الليبين ونسف لكل جهود المصالحة والحوار».

مضيفاً أن من يقوم باستهداف درنة تحت ذرائع واهية يتخذها كغطاء لتنفيذ رغبته في السيطرة عليها هو مؤشر واضح على أن الأجندة التي تقوم عليها الحرب لا تخدم إلا من يلهث وراء أطماع شخصية و يسعى وراء مآربه الخاصة و لا يريد تغليب مصلحة الوطن حسب مصفه.

وتابع بيانه بالقول «إن استهداف المدينة بالطيران وقصفها ينذر بوقوع كارثة تحيق بسكان المدينة المحاصرة وعمرانها، ويعمق الأزمة التي تشهدها المدينة جراء حصارها اللا إنساني الأمر الذي يعد جريمة حرب لاتسقط بالتقادم، وستطال كل من شارك فيها».

مختتماً بأن المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى والمسؤول الأول على تطبيق الاتفاق السياسي ووقف إطلاق النار، مطالب بتحديد موقفه من استهداف مدينة درنة وتعرض المدنيين فيها للخطر، كما استغرب بشدة صمت البعثة الأممية والمجتمع الدولي تجاه ما يجري في المدينة.

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