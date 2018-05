المتوسط:

أشاد السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، بتدريب منظمات إيطالية غير حكومة للأطقم الطبية فى مدينة أوباري.

وقال بيروني فى تغريده له على حسابه الشخصى بموقع تويتر:« أشيد بعمل المنظمات الإيطالية غير الحكومية في تدريب الأطقم الطبية في مدينة أوباري».

وأضاف:« دعم السلطات الليبية في الاستجابة لسكان الجنوب بتوفير الاحتياجات الأساسية هو شرط أساسي لاستقرار ليبيا».

