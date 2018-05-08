المؤقتة: وصول سلع تموينية رخيصة لرمضان

أعلن صندوق موازنة الأسعار، التابع لوزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة، عن وصول كميات من السلع التموينية، المستهدف توزيعها على الجمعيات الاستهلاكية خلال شهر رمضان.

ومن المقرر أن تقوم الجمعيات الاستهلاكية بتوزيع السلع التموينية على المواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان، وفق القرار الصادر عن وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة، منير علي، والذي يقضي بتحديد أسعار السلع الأساسية الدقيق والسكر والزيوت والأرز والطماطم المعلب.

ويشار إلى أن صلاحية العمل بقرار الأسعار المخفضة ستنتهي بانقضاء شهر رمضان، لتعود أسعار السلع كما كانت سابقاً.

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