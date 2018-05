خاص المتوسط

أعلن المسئول الإعلامي للكتيبة 276 مشاة، المنذر الخرطوش، في تصريح خاص لـ” المتوسط” وقوع تفجير انتحاري من نصف ساعة بمنطقه الـ90، بالقرب من الوادي الحمر شرق سرت، ما أسفر عن استشهاد جنديين وثلاثة جرحى من الكتيبة 115 مشاة المرج.

