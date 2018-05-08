السفير الليبي بموسكو يشارك في حفل تنصيب بوتين

أقيمت بقصر الكرملين في العاصمة الروسية موسكو، الاحتفال الرسمي لتنصيب الرئيس ” فلاديمير بوتين” رئيسا لجمهورية روسيا الاتحادية لفترة رابعة مدتها 6 سنوات، حيث شارك في الحفل السفير الليبي لدى جمهورية روسيا الاتحادية السفير مصطفى ابوسعيدة القائم بأعمال السفارة الليبية في العاصمة موسكو.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في طرابلس، أن مشاركة السفير مصطفى أبو سعيدة، جاءت بناء على دعوة من ديوان رئاسة الدولة بالقصر الكرملين، لافتا إلى أن مشاركة السفير مصطفى ابوسعيدة، في مراسم حفل التنصيب هي دلالة كبيرة بأن العلاقات بين البلدين الصديقين ستشهد خلال فترة الرئيس “فلاديمير بوتين” تطويرا للعلاقات الثنائية بين العاصمتين موسكو وطرابلس في كل المجالات وتعزيز لانطلاق شراكة إستراتيجية جديدة بين ليبيا وروسيا.

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