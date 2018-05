وزير الداخلية الهندي يزور ليبيا لبحث التعاون المشترك

المتوسط:

استقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية، محمد الشباني رفقة مدير إدارة العلاقات والتعاون العميد حسين العامري، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية صباح اليوم الثلاثاء بمطار معيتيقة الدولي وزير الدولة بوزارة الداخلية الهندية كيران ريجيجو والوفد المرافق له.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، تهدف الزيارة إلى تعزيز التعاون المشترك بين ليبيا وجمهورية الهند ومتابعة أوضاع الجالية الهندية المقيمين في ليبيا.

