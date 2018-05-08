ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري لبوابة الـ90 إلى 4 جرحى وشهيدين

خاص المتوسط

ارتفعت حصيلة جرحى التفجير الانتحاري ببوابة الـ90 إلى 4 جرحى وشهيدين.

وأكد المسئول الإعلامي للكتيبة 276 مشاة، “المنذر الخرطوش”، في تصريح خاص لـ” المتوسط” ، وصول الجرحى إلى مستشفى بن جواد، مشيرا إلى أن أحد الشهداء مدني من سكان منطقة الـ90، والأخر من الجالية السودانية.

وكان “الخرطوش”، أعلن في تصريح خاص لـ” المتوسط” وقوع تفجير انتحاري من نصف ساعة بمنطقه الـ90، بالقرب من الوادي الحمر شرق مدينة سرت أسفر عن استشهاد جنديين وثلاثة جرحى من الكتيبة 115 مشاة المرج.

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