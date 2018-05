وزير الخارجية الجزائري يبحث الملف الليبي مع مبعوث فرنسا لدى ليبيا

المتوسط:

التقي وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، أمس الاثنين في الجزائر، مع المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا، فريديريك ديسانيو، لبحث تطورات الملف الليبي.

وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أكد «مساهل» على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، والمتمثلة في تغليب الحوار الشامل كوسيلة وحيدة لحل النزاع، تحت إشراف الأمم المتحدة، مؤكدا على أهمية وضع هيئات من شأنها الحفاظ على السيادة والسلامة الوطنية، ووحدة البلد، وتماسك شعبه، إلى جانب رفع التحديات التي تواجهها ليبيا، لا سيما تهديد الإرهاب.

وشرح مساهل للمبعوث الفرنسى، جهود الجزائر المبزولة من أجل التقريب بين مختلف الفاعلين الليبيين، ومرافقة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، من جهته أشاد ديسانيو بجودة وانتظام التشاور الثنائي بين الجزائر وفرنسا حول الملف الليبي.

