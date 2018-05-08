دورة تدريب لحكام جدد بكرة القدم في سبها

العنوان-سبها

انطلقت في مدينة سبها دورة تدريب حكام جدد تحت إشراف لجنة التحكيم الفرعية بالمنطقة الجنوبية والتابعة للاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمنطقة الجنوبية .

وشهدت الدورة مشاركة مجموعة من شباب المدينة والبلدات المجاورة وقال رئيس لجنة التحكيم الفرعية بالمنطقة الجنوبية مفتاح محمد : نشرف في هذه الفترة على دورة حكام في لعبة كرة القدم وستكون هذه الدورة على مدى أسبوع يتحصل من خلالها المتدرب على محاضرات في قانون اللعبة ، وايضاً التدريبات العملية في المجال التحكيمي كما سيحصل على بعض المحاضرات الأخرى المتعلقة بهذا المجال .

وأضاف مفتاح : هذه الدورة ستكون تحت إشراف مدربين مختصين في هذا المجال بإدارة لجنة التطوير التابعة للجنة التحكيم الفرعية بالمنطقة الجنوبية . وأشار مفتاح الى انه ستكون هناك دورتين تدريبيتين في المنطقة الجنوبية بعد هذه الدورة احداها في الجفرة والأخرى في أوباري

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