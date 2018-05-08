اخبار ليبيا الان

دورة تدريب لحكام جدد بكرة القدم في سبها

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-سبها

انطلقت في مدينة سبها دورة تدريب حكام جدد تحت إشراف لجنة التحكيم الفرعية بالمنطقة الجنوبية والتابعة للاتحاد الفرعي لكرة القدم بالمنطقة الجنوبية .

وشهدت الدورة مشاركة مجموعة من شباب المدينة والبلدات المجاورة وقال رئيس لجنة التحكيم الفرعية بالمنطقة الجنوبية مفتاح محمد : نشرف في هذه الفترة على دورة حكام في لعبة كرة القدم وستكون هذه الدورة على مدى أسبوع يتحصل من خلالها المتدرب على محاضرات في قانون اللعبة ، وايضاً التدريبات العملية في المجال التحكيمي كما سيحصل على بعض المحاضرات الأخرى المتعلقة بهذا المجال .

وأضاف مفتاح : هذه الدورة ستكون تحت إشراف مدربين مختصين في هذا المجال بإدارة لجنة التطوير التابعة للجنة التحكيم الفرعية بالمنطقة الجنوبية . وأشار مفتاح الى انه ستكون هناك دورتين تدريبيتين في المنطقة الجنوبية بعد هذه الدورة احداها في الجفرة والأخرى في أوباري

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك