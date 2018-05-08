سلسلة لقاءات هامة لسيالة بخصوص الأموال الليبية المجمدة

أجرى وزير الخارجية المكلف بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة ،ثلاث محطات هامة مع دول تمتلك حق الفيتو و اجتماع مع دول أخرى لديها عضوية حاليا في مجلس الأمن الدولي تعتبر هذه اللقاءات رسمية و هامة في إطار جهود سيالة لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بخصوص إدارة الأموال الليبية المجمدة من قبل إدارة ليبية وطنية و رفع جزئي عن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

و بحسب ما صرح مسؤول دبلوماسي ليبي رفيع المستوى ،فإن المحطات الثلاث و اللقائين هي كالتالي :-

● العاصمة باريس الخميس الموافق 26 أبريل 2018 .

لقاء مسؤولين كبار من الحكومة الفرنسية و اجتماع ثنائي مع وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب على هامش مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب .

● العاصمة تونس الجمعة الموافق 27 أبريل 2018

أجتماع مع رئيسة بعثة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة في ليبيا و طاقم السفارة و توقيع اتفاقيتين هامتين بين ليبيا و الولايات المتحدة الأمريكية .

● العاصمة موسكو الخميس و الجمعة 3 و 4 مايو 2018

زيارة الكرملين و اجتماع مع مجلس الأمن القومي الروسي و زيارة وزارة الخارجية الروسية و عقد سلسلة أجتماعات متعددة مع كبار المسؤولين الروس .

● العاصمة داكا ببنغلاديش السبت 5 مايو 2018

اجتماع مع وزير خارجية كازخستان التي تشغل حاليا عضو في مجلس الأمن الدولي حاليا .

● العاصمة داكا بنغلاديش السبت 5 مايو 2018

اجتماع مع نائب وزير الخارجية بدولة الكويت التي تشغل حاليا عضوية مجلس الأمن الدولي .

أستعرض الوزير محمد سيالة في لقاءته المتنوعة مسألة الدعم المطلوب من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لدعم المقترح الليبي لتعديل قرار مجلس الأمن بشأن تجميد الأرصدة الليبية لمصلحة الشعب الليبي حيث إتضح أن التجميد لا يعني حجب حق الإدارة لأرصدة هي ملك الدولة الليبية .

كما طلب الوزير خلال الأجتماعات دعم طلب ليبيا إستثناء بعض الأسلحة و المعدات العسكرية التي يحتاجها الحرس الرئاسي و كل من اجهزة خفر السواحل و مكافحة الإرهاب .

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