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محطة كهرباء أوباري تنفي عودة المهندسين الأتراك المختطفين

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

نفى المكتب الإعلامي بمحطة كهرباء أوباري الغازية ما تداول عن عودة مهندسي الشركة التركية المنفذة للمشروع “أنكا” إلى المحطة واستكمال العمل المتبقي لتشغيلها بعد عملية خطف المهندسين الأتراك نهاية العام 2017

وطالبت الصفحة الرسمية للمحطة على مواقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك” أهالي المنطقة الجنوبية بتحمل مسؤولياتهم في متابعة قضية الخاطفين والإسراع في إطلاق سراح المختطفين حتى تتمكن الشركة العامة للكهرباء من إرجاع الشركات المنفذة وتشغيلِ المشروع في القريب العاجل.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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