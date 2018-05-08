قطعة بحرية للناتو حاولت الاقتراب من درنة 

قامت البحرية الليبية بإجبار قطعة بحرية حربية على مغادرة المياة الأقليمية الليبية قبالة شواطئ راس الهلال غرب مدينة درنة شرق ليبيا.

وقال آمر السرية المقاتلة سوسة، النقيب محمد المجدوب، لقناة 218 نيوز، إن القطعة البحرية تابعة لحلف الناتو وطُلب منها مغادرة المياة الأقليمية الليبية (12 ميل) والخروج منها، بحسب الأعراف الدولية، مشيراً إلى أنها انصاعت للآوامرعلى الفور.

وأوضح المجدوب، أن القطعة البحرية الحربية دخلت بالمنطقة المحظورة من قبل المنظمة العالمية للبحار ومن قبل رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، التي حذرت من الاقتراب من مدينتي درنة وبنغازي وضواحيهما، والمياة الأقليمية الليبية.

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