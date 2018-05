المتوسط:

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إن مجلس الوزراء بالمملكة الأردنية قد أصدر قراراً بإعفاء المواطنين الليبيين فوق سن الخمسين والراغبين في زيارة الأردن لغرض العلاج من طلب الموافقة المسبقة على منح تأشيرات الدخول .

وأضافت وزارة الداخلية الليبية، فى بيان لها، كما شمل الإعفاء الأطفال دون سن الخامسة عشر والنساء من جميع الأعمار شريطة حيازتهم تذاكر سفر ذهاب وإياب.

