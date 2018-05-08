اختتام فاعليات المؤتمر الدولي لإعادة أعمار بنغازي

اختتمت فاعليات المؤتمر الدولي لإعادة الأعمار لمدينة بنغازي، مساء أمس الاثنين بقاعة فندق تيبستي، حيث شمل فعاليات ختام المؤتمر كلمات شكر وعرفان لكل من ساهم في إنجاح هذا الحدث الهام والكبير لمدينة بنغازي والذي أعطى انطباعا دوليا وعالميا بان مدينة بنغازي مدينة الأمن والسلام .

وكشفت اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لأعمار بنغازي – على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- أنه على هامش حفل الختام صدرت التوصيات الخاصة للمؤتمر والمعرض الدولي حيث قامت اللجنة التحضيرية في ختام هذا المؤتمر بتكريم المشاركين حيث تم تكريم عدد من القيادات السياسية والعسكرية وكان من أوائل المكرمين القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة حفتر، ورئيس الأركان العامة الحاكم العسكري درنة بن جواد عبد الرازق الناظوري .

الجدير بالذكر، أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستباشر بنشر وتنزيل التوصيات بعد تضمين توصيات الحاضرين للفاعليات الختامية لمؤتمر إعادة أعمار مدينة بنغازي.

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