” الميهوب” لـ ( المتوسط): الدعوات لانتخابات قبل صدور الدستور التفاف من الإخوان لتفتيت الجيش

انتقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، “طلال الميهوب”، الدعوات لإجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي قبل صدور دستور يحافظ ويحمي المؤسسة العسكرية.

وأعتبر” الميهوب” في تصريح خاص لـ” المتوسط” هذه الدعوات إلتفاف من الاخوان لتفتيت الجيش الليبي ، معربا عن رفضه للانتخابات قائلا ” عن نفسي سأعارض هذه الخطوة”.

وأشار “الميهوب”، إلى أن المشكلة الأن في ليبيا عدم الثقة، مضيفا أي انتخابات بدون حماية للجيش سوف تجعلنا نعود لمربع الدروع والقاعدة من جديد

