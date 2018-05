الأرصاد: درجات الحرارة معتدلة على أغلب المناطق الساحلية اليوم الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ان تشهد أغلب مناطق ليبيا اليوم الثلاثاء، درجات الحرارة معتدلة على أغلب المناطق الساحلية وتبقى مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.

وتشهد منطقة الشمال الغربي رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة سماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ودرجـــــــات الحــرارة القصوى تتـــــراوح مـــــــا بين (23-28) مْ على المناطق الساحلية وتتراوح ما بين (31-37) مْ على الدواخل وتسجل انخفاض يوم الأربعاء على أغلب المناطق.

أما عن الشمال الشرقي بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده فالسماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الخليج مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجـات الحـرارة القصوى تتراوح مابين (28-34) مْ ولا تتجاوز (26) مْ على الجبل الأخضر ومناطق أقصى الساحل الشرقي تتحول الرياح يوم الأربعاء إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على مناطق أقصى الساحل الشرقي وعلى جالو والجغبوب مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وتشهد منطقة الجنوب الغربي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة سماء صافية إلى قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على مناطق أقصى الجنوب الغربي مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (35 – 40) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي يوم الغد على اغلب المناطق.

أما عن الجنوب الشرقي الكفرة – تازربو – السرير فالسماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الأربعاء على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط الرؤية الأفقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين ( 35 – 39 ) مْ وتسجل ارتفاع تدريجي يوم الغد ونتوقع أن تتراوح ما بين ( 41- 45 ) مْ يوم الأربعاء على أغلب المناطق .

