المتوسط:

شارك القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية روسيا مصطفى ابوسعيدة، في الاحتفال الرسمي الذي أقيم أمس الاثنين بقصر الكرملين، فى حفل تنصيب فلاديمير بوتين، رئيساً لجمهورية روسيا الاتحادية لفترة رابعة،بناء على دعوة من ديوان رئاسة الدولة بالكرملين.

وقد أدى الرئيس الروسي، أمس الاثنين، اليمين الدستورية بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيسة المجلس الفيدرالي ورئيس مجلس البرلمان الروسي «الدوما» وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والعسكرية وأعضاء البرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد في العاصمة موسكو.

The post القائم بأعمال السفارة الليبية بروسيا يشارك في حفل تنصيب بوتين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية