أسعار النفط فوق حاجز الـ 76 دولارا لأول مرة منذ 2014

العنوان-ليبيا

سجلت أسعار النفط اليوم الاثنين أسعارا قياسية في السوق العالمي حيث تجاوز سعر خام برنت في تداولات اليوم 76 دولارا للبرميل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط فوق 70 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014.

وذكرت وكالة رويترز نقلا عن محللين اقتصاديين أن أسعار التفط الخام ارتفعت صباح اليوم بدعم من مشاكل جديدة تواجه شركة “بي دي في إس أيه” الفنزويلية وكذلك نتيجة المخاوف بشأن تأثير انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران والتي لا تزال تقود معنويات المستثمرين.

هذا ويتوقع المستثمرون أن تفرض الولايات المتحدة نهاية الأسبوع الجاري عقوبات متجددة ضد إيران يمكن أن يكون لها تأثيراً كبيراً على صادرات البلاد النفطية وبالتالي استمرار ارتفاع أسعار في الأسواق العالمية.

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