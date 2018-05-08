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“مجلس قبائل التبو” يؤكد استمرار وقف إطلاق النار إلا في حالة واحدة

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد مجلس قبائل التبو للتنسيق وإنهاء الأزمة بسبها استمراره في وقف إطلاق النار من جانبه إلا في حالات الدفاع عن النفس.

وقال مجلس قبائل التبو في بيان له تحصلت ” المتوسط” على نسخه منه “لنفسح المجال لسكان مدينة سبها للمشاركة بفاعلية في الملتقى الوطني الليبي وتوفير المناخ الملائم لهم لأبداء أراءهم في القضايا المطروحة في هذا الملتقى ايمانا منا بأن الحوار هو السبيل الوحيد لخروج ليبيا من ازمتها”

وتشهد مدينة سبها اشتباكات بين الحين والآخر بين الفصائل المتصارعة  سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى وسط جهود من عدة أطراف للمصالحة وإنهاء النزاع.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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