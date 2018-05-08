مصدر مطلع: بعض المعلومات حول تقدم القوات المسلحة في درنة “مغلوطة”…وهذه أحداث أمس الاثنين

أخبار ليبيا24

بدأت الأخبار على بعض المواقع والقنوات الإخبارية والمنشورات على صفحات التواصل الاجتماعي تنقل أحداث المعارك التي تخوضها القوات المسلحة ضد الجماعات الإرهابية على أطراف مدينة درنة.

مصدر مطلع أكد أن بعض الأخبار المتداولة على تلك المواقع والصفحات مغلوطة، لافتا إلى أن مصنع الأسمنت يقع تحت سيطرة القوات المسلحه الليبية منذ 2014 وهو يبعد عن محاور القتال ويقع خلف خطوط القوات المسلحه وتحديدا يقع في منطقة ” مرتوبة ” وما يشاع عن السيطرة على منطقة الفتائح غير صحيح ولا أصل له .

وأفاد المصدر أن الوحدات العسكرية الاستطلاعية التابعة للقوات المسلحة الليبية انسحبت إلى الخلف في القاطع الشرقي “محور الفتايح ” بعد أن وصلت إلى نقاط متقدمة وأشرفت منها على مدينه درنة.

وأشار المصدر إلى أن وحدات من القوات المسلحة تقدمت صباح أمس الاثنين باتجاه القاطع الشرقي محور الفتايح ووصلت إلى نقطة تسمى “الشيشمة” القريبة من المقبرة ومصنع الدقيق “آلـ بوشيحة” بالإضافة إلى دخولها الحي السكني “شعبية الفتايح” وتبلغ أهالي الحي وتطمئنهم .

ولفت إلى أن اشتباكات دارت رحاها يوم أمس عند مفترق سيدي عون “محطة التحلية” بعد أن دعم مجلس شورى مجاهدي درنة مقاتليه بعدد 13 آلية مسلح، كما تم إغلاق الطريق الشرقي الواصل بين مرتوبة والفتايح من قبل القوات المسلحه لدواعي أمنية.

وأوضح المصدر أن القاطع الغربي “محور الساحل” يشهد هدوء والطريق مفتوحة أمام المواطنيين، والحديث عن السيطرة النهائية هو أمر سابق لأوانه، بحسب قوله .

وذكر المصدر أن القوات المسلحة فقدت 5 من منتسبيها خلال معارك يوم أمس الإثنين مع المجموعات الإرهابية في قاطعي الجنوبي بالحيله و الشرقي بالفتائح.

وأكد المصدر المطلع أن محمد صالح الوجواج، والتابع لكتيبة 505 ومن سكان منطقة الساحل الشرقي في مدينة درنة توفي نتيجة انفجار لغم أرضي في محور ” الحيله “، إضافة إلى مقتل الجندي محمد فرج الغماري التابع للكتيبة 212 من سكان مدينة الأبيار، وأحمد حسن أحمد الرفادي ” التابع لسرية الحماية – طبرق ومن منطقة ” التميمي”، والجندي محمد فوزي الساقزلي من سكان مدينة طبرق، والجندي محمد عطية حسين بوجازية التابع لكتيبه 102 ومن سكان منطقة “مرتوبة” شرقي مدينة درنة وجميعهم في محور ” الفتايح”.

وأشار إلى أن أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة “الإرهابي” ويدعى إبراهيم علي فرج الشاعري ” الشهير بـ “أرهيما” قتل بعد استهداف دبابة تابعة لتلك العناصر من قبل القوات المسلحة الليبية بالقرب من النصب التذكاري في محور “الظهر الحمر” جنوب مدينة درنة.

والشاعري من مواليد 1993 ومن سكان منطقة شيحا الشرقيه، وقبل انضمامه إلى مليشيا مجلس شورى درنة كان من ضمن تنظيم أنصار الشريعة، لديه شقيقه الأصغر ويدعى عيسى من مواليد 1998 وأحد منتسبي السرية الأمنية لدى مجلس شورى مجاهدي درنة.

وابن عمهم يدعى محمد شوشان فرج الشاعري كان من ضمن منتسبي ” كتيبة شهداء بوسليم” وشارك في أحداث ثورة فبراير 2011 وفور تأسيس مجلس شورى مجاهدي درنة في نوفمبر 2014 أصبح من منتسبيه وقتل في معركة “بولم ” غرب مدينة درنة والتي وقعت في شهر رمضان 2015.

ولديهم أيضًا ابن عمهم ويدعى فايز نصر فرج الشاعري أحد منتسبي تنظيم الدولة ومن سكان منطقة “القلعة – شيحا الشرقية” قتل بضربة جوية من قبل الطيران العمودي الليبي في ” حي 400 ” في منطقة الساحل الشرقي في 14 فبراير 2016، وأيضا المدعو فرج عبدالعزيز بوكويمش الشاعري “ابن عمتهم” قتل في المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في محور الظهر الحمر جنوب مدينة درنة خلال العام 2015.

ولفت المصدر إلى أن فرج أحمد نصيب الغيثي أحد عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة الإرهابي أصيب إصابة خطيرة على مستوى اليد بسبب شظية أثناء المواجهات التي دارت مع وحدات استطلاعيه لدى القوات المسلحةالليبية في منطقة “الفتابح” صباح الاثنين.

وأوضح المصدر أن الغيثي من مواليد 1995 ومن سكان “العمارات البيض” القريبة من شركة الجبل سابقا، كان من ضمن تنظيم أنصار الشريعة وسافر إلى مدينة مصراته للالتحاق بمليشيا “سرايا الدفاع عن بنغازي” ومن ضمن مجموعة الإرهابي ” آمين كلفه ” التي خرجت عبر ميناء درنة البحري في جرافة صيد واستقرت في مدينه مصراتة خلال العام 2016، وشارك في هجوم ” سرايا الدفاع ” على الموانئ النفطية في 18 سبتمبر 2016 ومنها عاد إلى مدينة درنة والتحق بمليشيا مجلس شورى درنة.

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