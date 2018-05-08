مالية المؤقتة تحيل الى المصارف مرتبات هذه الاشهر

احالت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الليبية المؤقتة صباح اليوم لمراقبة الخدمات المالية بنغازي مرتبات القطاعات العامة من شهر يناير وحتى ابريل

وذكر مصدر بمراقبة الخدمات المالية بنغازي لبوابة افريقيا الاخبارية ان المبلغ المحال والبالغة قيمته مائة واربعة وعشرون مليونا واربعة مائة وثمانية الفا وثلاثة مائة وسبعة عشر دينارا ستغطي مرتبات شهري مارس وابريل لبعض القطاعات وقطاعات اخرى ستغطي اشهر يناير وفبراير ومارس وابريل

واوضح المصدر ان بعض القطاعات كالتعليم استلم مرتباته عن شهري يناير وفبراير وقطاعات اخرى لم تستلم مرتباتها عن الاربع اشهر الماضية

وفي تعليق له على تأخير المرتبات قال رئيس جمعية ليبيا للدراسات المالية والاقتصادية صلاح الترهوني لبوابة افريقيا الاخبارية ان الانقسام في المصرف المركزي وتعثر توحيد السياسات المالية والوضع النقدي للدولة في ليبيا ادى الى معاناة جسيمة في الوضع المادي للاسر ذات الدخل المحدود والمعتمدة على مرتبات القطاع العام والتى تعاني ايضا من حالة التضخم في الاسعار

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