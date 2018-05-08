الجارديان: صفقة إيطاليا مع ليبيا لمكافحة الهجرة تواجه تحديا قانونيا

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على الاتفاق بين الحكومة الإيطالية وحكومة الوفاق الذي يستهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقالت الصحيفة إن تعاون إيطاليا مع ليبيا لمنع المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا يواجه تحديا قانونيا بسبب مزاعم أنه أسفر عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد أولئك الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك التعذيب والاسترقاق.

وتقول دعوى قضائية رفعت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن عمل إيطاليا مع خفر السواحل الليبي الذي أوقف قوارب المهاجرين بناء على طلب إيطاليا وأجبر الآلاف من الناس على العودة إلى ليبيا ضد إرادتهم أخضعهم لظروف غير إنسانية تضمنت الضرب والاغتصاب والتجويع.

وقد رفعت الدعوى بالنيابة عن 17 من الناجين من غرق قارب تم إعادتهم إلى ليبيا وتشكل هذه الدعوى تهديدا خطيرا للاتفاق الذي أبرم العام الماضي بين الحكومة الإيطالية المنتمية إلى يسار الوسط وحكومة الوفاق، وقد أيده زعماء أوروبيون وأُعزى إليه تخفيض عدد المهاجرين الذين يصلون إلى الساحل الجنوبي لإيطاليا بشكل ملحوظ.

وبموجب شروط الاتفاق وافقت إيطاليا على تدريب وتجهيز وتمويل خفر السواحل الليبي كجزء من جهودها لإعادة السفن وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

والقضية المرفوعة من قبل منظمة الشبكة العالمية للمعلومات القانونية ومقرها بريطانيا بشأن حادثة وقعت في 6 نوفمبر2017، عندما تدخل خفر السواحل الليبي في محاولات سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية لإنقاذ 130 مهاجرا من قارب.

وأسفر تدخل خفر السواحل عن مصرع ما يقرب من 20 شخصا، كما تم “ترحيل” الناجين إلى ليبيا، حيث واجهوا الاعتقال والعنف الشديد في ظروف غير إنسانية حيث تم “بيع” بعض الناجين كعبيد وعذب بعضهم عبر الصعق بالكهرباء وفقا لنص الدعوى.

وقال إيتامار مان المستشار القانوني “إنهم يعرضون حياة المهاجرين للخطر ويعرضونهم لأشكال متطرفة من سوء المعاملة عن طريق ترحيلهم إلى ليبيا”،مضيفا “نأمل أن تعمل هذه القضية الجديدة على إرساء المبدأ الأساسي الذي يسمّى”العودة” للمعايير الأساسية لحقوق الإنسان”.

والنسبة للمهاجرين ونشطاء حقوق الإنسان قد يمثل التحدي القانوني أكبر أمل في التغيير، ويأتي بعد ست سنوات من اكتشاف المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن اتفاقا مماثلا تم الاتفاق عليه بين سلفيو برلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك والزعيم الليبي معمر القذافي قد انتهك قوانين حقوق الإنسان، تم تعليق الصفقة في وقت لاحق.

وأدى الاتفاق الحالي بين إيطاليا وليبيا إلى صدامات بين المنظمات غير الحكومية التي تعبر البحر المتوسط في مهام الإنقاذ والسلطات الليبية.

وفي بعض الحالات يُزعم أن المنظمات غير الحكومية كانت مهددة بالعنف إذا لم تقم بتسليم المهاجرين على متن سفنهم، مع مطالبة السلطات الليبية بإعادتهم إلى ليبيا بدلاً من صقلية حتى إذا كانت السفن الإغاثة في المياه الدولية .

وفي إحدى الحالات جرى الفصل بين أب وابنه حيث أن رجل يدعى تشيكا كامارا -27 عاما- غادر سيراليون مع ابنه البالغ من العمر 10 سنوات ألفونسيني في أوائل عام 2017 ، بعد أن تم ضبطهما في سفينة شحن من قبل السلطات الليبية تم دفع كامارا في البحر في حين بقي الفونسيني في زورق صغير وأخذ من قبل الليبيين.

“غادرت سيراليون بسبب ابني وهو الآن عالق في ليبيا.

أعلم أنه كان على قيد الحياة سالمًا حتى قبل أسبوعين ، لكن الآن ليس لدي أي أخبار عنه”.

وفي حالة أخرى هددت السلطات الليبية بقتل عمال الإنقاذ على متن سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة الأذرع المفتوحة غير الحكومية إذا لم يسلموا المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى السلطات الليبية. رفض الطاقم مطالب خفر السواحل الليبي واعتقلت الشرطة الإيطالية أفراد الطاقم لدى وصولهم إلى صقلية ، حيث يحقق المدعون الآن في ما إذا كان يجب توجيه اتهامات ضد قبطان السفينة ومنسقها لتمكين الهجرة غير الشرعية.

وقال عشرة مهاجرين وصلوا مؤخراً إلى إيطاليا عبر ليبيا لصحيفة الجارديان إنهم تحملوا أعمال السخرة والتعذيب، بما في ذلك رجل قال إنه أُضرم فيه النار بعد احتجازه لمدة عامين.

“ليبيا هي أسوأ مكان على وجه الأرض،هكذا قال ابراهيم ديالو -20 عاما- من جامبيا،والموجود حاليا في كاتانيا “إذا كنت أفريقي أسود في ليبيا فإنها تعتبرك عبدا تلقائيا”، مضيفا “هناك مدن مثل سبها أو الزاوية التي تصنع للعبيد، السجون ومعسكرات الاعتقال الواحد تلو الأخر. أفضل الموت بدلاً من العودة إلى ليبيا”.

ولكن حتى لو أدى التحدي القانوني في نهاية المطاف إلى إجبار إيطاليا على استقبال المهاجرين، فإنه لن ينهي حالة الجمود السياسي الذي استحوذ على أوروبا،إذ تركت إيطاليا وحدها إلى حد كبير للتعامل مع وصول عشرات الآلاف من المهاجرين على مدى السنوات القليلة الماضية.

وفي حكم لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية عام 2012 ، قالت المحكمة إنها تدرك أن الضغوط نظر الزيادة تدفق المهاجرين، ولكنها لم تعفي الدولة من التزامها بحماية الأفراد الذين يتعرضون لخطر التعذيب والموت في بلد آخر، وقد طالبت سياسة “العودة” في عهد برلسكوني إيطاليا باستثمار ما مجموعه 5 مليارات دولار في ليبيا بما في ذلك بناء طريق سريع جديد في مقابل إجراءات أمنية أكثر صرامة ودوريات بحرية مشتركة.

وبحسب تقديرات منظمة العفو الدولية تم اعتراض ما يقرب من 20 ألف شخص من جانب خفر الساحل الليبي في عام 2017 ، وتمت إعادتهم إلى ليبيا.

كما تم رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان من قبل رابطة الدراسات القانونية حول الهجرة بدعم من منظمة لوينشتاين الدولية لحقوق الإنسان في كلية الحقوق بجامعة ييل الأمريكية ومنظمة الرابطة الإيطالية الثقافية الترفيهية غير الربحية –أكبر منظمة غير ربحية في إيطاليا-.

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