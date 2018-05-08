رئيس مجلس النواب يهنئ القوات المسلحة بمناسبة ذكرى “عملية الكرامة”

ليبيا – هنأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح القوات المسلحة والقوات المساندة لها بمناسبة ذكرى “معركة الكرامة”، مهنئاً ابناء مدينة بنغازي الذين تحملوا وصبروا وساندوا الجيش في التخلص من الإرهاب.

المستشار صالح طالب بحسب الموقع الرسمي لمجلس النواب الحكومة المؤقتة بتحمل مسؤولياتها ودعم مشاريع اعمار بنغازي، داعياً السفارات والقنصليات بالقدوم لبنغازي وافتتاح مقار لهم وممارسة أعمالهم بعد تخلصها من الإرهاب بأيدي القوات المسلحة.

يشار إلى أن هذه التهنئة تمت خلال تسليم عضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد للمستشار صالح درع مقدم من الهيئة العامة للإسكان والمرافق بالحكومة المؤقتة تقديراً منهم للدور البارز والوطني الذي مثله في هذه المرحلة.

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