بلدية سبها : الأجهزة الأمنية متخاذلة ونحملهم مسؤولية الأوضاع الحالية في المدينة

ليبيا – وصف عميد بلدية سبها حامد الخيالي الأوضاع العامة بالمدينة بـ”السيئة” حيث أن الوضع الأمني مفقود وجميع الأجهزة الأمنية غير مفعلة ولا تقوم بواجباتها على عكس ما كان يتوقعه الجميع من الجيش، مؤكداً على أن وجود الاجانب من مختلف الجنسيات ووقوع الجرائم وعمليات الخطف سبب كارثة بالمدينة.

الخيالي حمّل خلال تصريح لقناة “التناصح” أمس الأحد تابعته صحيفة المرصد مسؤولية ما يحدث بسبها إلى الأجهزة الأمنية المتخاذلة، مطالباً بوقف مرتبات العاملين بالأجهزة الأمنية لكي يشعروا بمعانات المواطنين.

وأكد على عدم وجود أي تواصل بينهم و بين اللجنة المشكلة من قبل المجلس الرئاسي أو مع أي حكومة أخرى، مشيراً إلى أن هذه اللجنة غير موجوده أبداً على أرض الواقع.

وفي ما يتعلق بقضية خطف وقتل مدير فرع مصرف الجمهورية فرع غدوة أوضح الخيالي أن عملية القتل كانت متعمدة ومنفذي العملية معروفين، مطالباً الأجهزة الأمنية بالقبض على جميع الخارجين عن القانون المنتمين لجميع الشرائح والقبائل.

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