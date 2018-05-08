الورفلي يؤكد لـ”وال” : تنفيذ كافة تعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية

بنغازي 08 مايو 2018 (وال)- أكد مدير المكتب الإعلامي بفرع مركز جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية اليوم الثلاثاء، تنفيذ تعليمات السيد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الشرقية العميد فرج صالح مؤمن .

وقال أمجد الورفلي – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن تعليمات السيد رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، تتعلق بتأمين مقر إيواء قنفودة التابع لفرع بنغازي، ومخازن الأسلحة والذخائر، وعدم إرباك عمل القوات المسلحة في تجهيزها للاحتفال بعيد ثورة الكرامة الرابع .

وشدد الورفلي على أنه تم تنفيذ التعليمات والتي ظهرت للعيان وهي احترام التراتيب والأقدمية العسكرية، واحترام الأوامر الصادرة من قبل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، والغرفة المركزية بنغازي الكبرى . (وال- بنغازي) ر ت

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