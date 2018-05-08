القائم بأعمال السفارة الليبية لدى روسيا يشارك في احتفالية تنصيب بوتين لولاية رابعة

عين ليبيا

شارك القائم بأعمال السفارة الليبية لدى جمهورية روسيا الإتحادية «مصطفى ابوسعيدة» في الاحتفال الرسمي الذي أقيم أمس الإثنين بقصر الكرملين بمناسبة تنصيب«فلاديمير بوتين» رئيساً لجمهورية روسيا الإتحادية لفترة رابعة مدتها 6 سنوات.

حيث أدى «بوتين» اليمين الدستورية بحضور رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيسة المجلس الفيدرالي ورئيس مجلس البرلمان الروسي “الدوما” وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والعسكرية وأعضاء البرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد في العاصمة موسكو.

هذا وحضر «مصطفى أبو سعيدة» القائم بأعمال السفارة الليبية بموسكو لمراسم الاحتفال بناء على دعوة من ديوان رئاسة الدولة بالكرملين.

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