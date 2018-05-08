غرفة عمليات عمر المختار تنعى خمسة جنود فُقدوا خلال معارك أمس بدرنة

نعت غرفة عمليات عمر المختار التابعة للجيش الوطني الليبي 5 من الجنود الذين قتلوا أثناء المواجهات مع عناصر مجلس شورى درنة الارهابي بمحوري الحيلة والفتايح جنوبي شرق المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار إن الجنود الخمسة من أبناء درنة وطبرق والتميمي ومرتوبة والأبيار.

وجاءت الأسماء وفقًا للمكتب الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار على النحو التالي:

1- الجندي محمد صالح الوجواج التابع لكتيبه 505 ومن سكان منطقه الساحل الشرقي في مدينة درنة “استشهد نتيجة انفجار لغم أرضي في محور الحيلة”.

2- الجندي محمد فوزي الساقزلي من سكان مدينه طبرق “استشهد في محور الفتائح”.

3- الجندي أحمد حسن احمد الرفادي التابع لسرية الحماية – طبرق ومن منطقه التميمي شرقي مدينة درنه “استشهد في محور الفتائح”.

4- الجندي محمد عطيه حسين بوجازيه التابع لكتيبه 102 ومن سكان منطقه مرتوبه شرقي مدينة درنه “استشهد في محور الفتائح”.

5- الجندي محمد فرج الغماري التابع للكتيبة 212 من سكان مدينة الآبيار “استشهد في محور الفتائح”.

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