واشنطن تسعى لتوسيع برنامج “تدريب وتجهيز” المعارضة السورية المسلحة

واشنطن 08 مايو 2018 (وال) – يعتزم الكونغرس الأمريكي اعتماد زيادة في برنامج البنتاون لـ”تدريب وتجهيز” قوات المعارضة المسلحة في سوريا حتى نهاية عام 2019، وفقا لمشروع موازنة وزارة الدفاع الأمريكية للعام المقبل.

هذا ويطالب المشروع الرئيس الأمريكي بتقديم تصور مفصل للجنة الدفاع في الكونغرس، حول جهود الإدارة الأمريكية لتدريب وإنشاء قوات سورية والتحقق منها على النحو اللازم.

وتتضمن خطة المشروع أيضا معلومات مفصلة حول التدابير المتخذة لضمان المساءلة عن المعدات المقدمة للمسلحين، وكيفية تقييم فاعلية هذه الفصائل.

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