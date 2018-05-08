القضاء يقضي بإلغاء قرار تشكيل عمومية الاتصالات برئاسة امعيتيق

العنوان-طرابلس

أصدرت الدائرة المدنية الثانية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية حكماً في الشق المستعجل في الطعن رقم 489/2018 بشأن الجمعية العمومية لقابضة الاتصالات .

وقضى الحكم بإيقاف تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 374 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة برئاسة عضو المجلس أحمد معيتيق وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن والذي تم تأجيل جلسة النظر فيه الي جلسة 21يوليو 2018.

ويأتي هذا الحكم قبل ايام من الدعوة التي تمت لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد القابضة يوم الثلاثاء القادم الموافق 8/5/2018 برئاسة معيتيق وعضوية وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والتخطيط والمواصلات ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الهيئة العامة للاتصالات .

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