انتحاري يفجر نفسه في بوابة التسعين

استهدف تفجير انتحاري بسيارة مفخخة بوابة التسعين الواقعة غرب راس لانوف على بعد 70 كيلو مترا.

وأسفر التفجير الذي وقع صباح الثلاثاء عن مقتل 2 من أفراد كتيبة 115 مشاة التابعة للجيش الوطني، والمتمركزة في بوابة التسعين.

وبحسب ما أفادت به مصادر لـ218، تسبب التفجير الانتحاري في إصابة 3 أشخاص آخرين تم إسعافهم إلى مستشفى بن جواد.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن الحصيلة النهائية لضحايا التفجير الإرهابي.

ويشار إلى أن بوابات التفتيش التابعة لأفراد الجيش الوطني والقريبة من الموانئ النفطية سبق وأن تعرضت لهجمات إرهابية متكررة.

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