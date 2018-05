” الشاطر” لـ”سلامة” و”مجلس الأمن”: اتركوا الليبيين وشأنهم 

أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر أن ما يحدث لمدينة درنة تواطؤ بدعم من البعثة الأممية، لافتا إلى أن مهمتها إحلال سلام مبني على توافق بين الفرقاء.

وقال الشاطر في تغريده له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر موجها حديثة للمبعوث الأممي“إذا كان هذا منوال مساعيكم فلا شكراً لكم ولمجلس الأمن”، مطالباً “اياهم بأن يدعوا الليبيين وشأنهم”.

وأعتبر الشاطر أن سكوتهم وعدم سعيهم لكبح التدخل الأجنبي خيانة أخلاقية لشعب وثق في وعود منظمة أممية، حسب وصفه.

