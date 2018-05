«الوطني الليبي» يشيد بقرار مجلس قبائل التبو الخاص بوقف إطلاق النار

المتوسط:

أشاد الملتقى الوطني الليبي، ببيان مجلس قبائل التبو للتنسيق وإنهاء الأزمة بسبها، واستمراره فى وقف إطلاق النار من جانبه، إلا فى حالات الدفاع عن النفس لإفساح المجال لسكان مدينة سبها للمشاركة بفعالية فى الملتقي الوطني الليبيِ، المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء.

وقال الملتقي الوطني الليبي فى تغريده له على حسابه فى تويتر، اليوم الثلاثاء:« يسعدنا جدّا أن يُعقد الملتقى الوطني الليبي في سبها اليوم في أفضل الظروف بعد هذا القرار، يجب أن يكون لدى جميع الليبيين الفرصة الكاملة لإسماع صوتهم والمشاركة في تقرير مصير بلادهم، شاركوا لأن ليبيا تهمنا و لأن أمورنا شورى بيننا».

