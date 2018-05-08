13 جريح من القوات المسلحة في طبي طبرق…وتحذريات من نقص الإمكانيات

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير مركز طبرق الطبي فرج الجالي اليوم الثلاثاء إن 13 جريح من جرحى القوات المسلحة العربية الليبية متواجدين في المركز وحالتهم مستقرة.

وحذر الجالي في تصريحه من نقص الإمكانيات في المركز الطبي، مطالبًا بضرورة تأمين مركز طبرق الطبي من قبل الأجهزة الأمنية في المدينة.

وأشار مدير المركز إلى أن القوات المسلحة تعهدت بتوفير النواقص وذلك من خلال اجتماع عقد في المركز ضم كل الأجهزة العسكرية والأمنية وبحضور عميد البلدية .

وكان آمر المنطقة العسكرية طبرق اللواء عمر المسماري زار اليوم الثلاثاء الجرحى للاطمئنان عليهم، حيث سيتم علاج الحالات المستعصية خارج البلاد .

يشار إلى أن أحد جرحى القوات المسلحة من منطقة الأبيار توفي ليلة أمس في مركز طبرق الطبي بعد إصابته في محور الفتايح خلال الاشتباكات ضد الجماعات الإرهابية على أطراف مدينة درنة.

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