مجلس قبائل التبو يؤكد استمرار وقف إطلاق النار

أعلن مجلس قبائل التبو للتنسيق وإنهاء الأزمة بسبها ،اليوم الثلاثاء ،عن استمراره في وقف إطلاق النار من جانبه إلا في حالات الدفاع عن النفس.

وقال مجلس قبائل التبو في بيان توصلت بوابة افريقيا الاخبارية على نسخه منه ،إنه و لنفسح المجال لسكان مدينة سبها للمشاركة بفاعلية في الملتقى الوطني الليبي وتوفير المناخ الملائم لهم لأبداء أراءهم في القضايا المطروحة في هذا الملتقى “ايمانا منا بأن الحوار هو السبيل الوحيد لخروج ليبيا من ازمتها”.

هذا و أشاد الملتقى الوطني الليبي من جانبه، ببيان مجلس قبائل التبو للتنسيق وإنهاء الأزمة بسبها، واستمراره فى وقف إطلاق النار إلا فى حالات الدفاع عن النفس لإفساح المجال لسكان مدينة سبها للمشاركة بفعالية فى الملتقي الوطني الليبيِ، المقرر انعقاده اليوم الثلاثاء.

وقال الملتقي الوطني الليبي في بيان له “يسعدنا جدّا أن يُعقد الملتقى الوطني الليبي في سبها اليوم في أفضل الظروف بعد هذا القرار، يجب أن يكون لدى جميع الليبيين الفرصة الكاملة لإسماع صوتهم والمشاركة في تقرير مصير بلادهم، شاركوا لأن ليبيا تهمنا و لأن أمورنا شورى بيننا”.

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