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الأربد في زيارة لمكتب بوابة أفريقيا الإخبارية بالقاهرة

تم النشر منذُ 38 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قام مدير إدارة الإعلام الخارجي ومكتب الإعلام بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أحمد الأربد، بزيارة إلى مكتب بوابة أفريقيا الإخبارية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتم خلال اللقاء – الذي عقد ظهر اليوم الثلاثاء- مناقشة دور الإعلام الليبي في نقل الأخبار ومتابعة الأحداث بشكل حيادي وشفاف، ودور الإعلام في تحقيق المصالحة الوطنية، والمساهمة في رأب الصدع ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد.

يشار إلى أن اللقاء عقد بحضور مدير مكتب البوابة بالقاهرة، حسين مفتاح، والإعلامي فتحي بن عيسى، وعدد من محرري الشؤون الليبية البوابة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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