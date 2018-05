” قويرب” لـ( المتوسط): لا توجد أرضية لإجراء انتخابات

خاص المتوسط

أعرب عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب، عن رفضه لإجراء انتخابات نهاية العام، مؤكدا صعوبة الأمر في الوقت الحالي.

وقال ” قويرب”، في تصريح خاص لـ” المتوسط”” انه لن تحترم نتائج الانتخابات لان اجراءها يحتاج حكومة واحدة تشرف عليها ونحن لدينا حكومتين”

وأكد قويرب، أنه لا يمكن إجراء انتخابات لأنه لا توجد أرضية لها.

وأقترح عضو مجلس النواب أن يكون البديلها تعديل المجلس الرئاسي الحالي ويستمر لرئيس ونائبيين وبعدها اجراء أرضية مناسبة للانتخاب”.

