كواليس الهجوم الإرهابي على بوابة الـ90 وأسماء الشهداء

تمكنت بوابة أفريقيا الإخبارية، من الحصول على كشف بأسماء شهداء التفجير الإرهابي الذي استهدف بوابة التسعين شرق مدينة سرت.

وكشف المسؤول الأمني مصطفى بوفجرة، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، أن الشهداء هم الحاج ميلاد البركي، مواطن مدني، وعنصرين من الكتيبة 115، وهما مروان اقويدر، وحمد العلواني، موضحا أن العلواني استشهد أثناء مطاردة إحدى السيارات أثناء التفجير، إضافة إلى العثور على أشلاء اثنان لم يتم التعرف عليهما​ عند البوابة يرجح أن أحدهما هو منفذ التفجير.

وأوضح بوفجرة، أن عملية التفجير تمت عن طريق ثلاث سيارات، أحدهما انفجرت، وأخرى لاذت بالفرار، والأخيرة تم العثور عليها عند منطقة ام القنديل بعد أن ترجل منها السائق اسمر البشرة عندما تعطلت السيارة بسبب عطل فني بالسيارة.

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