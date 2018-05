رغم حصولهم على فدية.. مجموعة ليبية مسلحة تقتل تونسيا بعد اختطافه

المتوسط:

قتلت مجموعة ليبية مسلحة شابا تونسيا يدعى سيف الهرمي أصيل معتمدية فرناية من ولاية جندوبة، بعد اختطافه منذ أيام ومطالبة مشغله بفدية مالية بقيمة 30 ألف دينار ليبي.

وبحسب إذاعة موزاييك، فبرغم دفع المبلغ من قبل المشغل فقد تمّت تصفية الشاب التونسي رميا بالرصاص وفق رواية شقيق الضحية المقيم معه في ليبيا، وأن القتيل كان يعمل في اللحامة العامة بإحدى الورشات في مدينة فرنانة، وانتقل منذ أشهر للعمل بليبيا.

وأكّد مراسل موزاييك بجندوبة عبد الكريم السلطاني، في برنامج صباح الناس، اليوم الثلاثاء، أن جثمان الشاب التونسي سيف الهرمي أصيل معتمدية فرنانة من ولاية جندوبة سيصل عشية اليوم إلى مسقط رأسه بعد أن تمت تصفيته الأسبوع الماضي على يد مجموعة ليبية مسلحة في ليبيا .

وشرح السلطاني، تفاصيل الجريمة قائلا، إن هذه المجموعة المسلحة قامت باختطاف الشاب التونسي البالغ من العمر 22 سنة صحبة شقيقه وكانا يعملان في ورشة حدادة بإحدى المدن الليبية، وتم اختطافهما من قبل المجموعة المسلحة، وطالبوا فدية لإطلاق سراحهما مؤكدا أنه بالرغم من دفع مشغلهما للمبلغ المطلوب الذي كان في حدود 30 ألف دينار إلا أن هذه الميليشيات المسلحة قامت بتصفية الشقيق الأصغر سيف الهرمي رميا بالرصاص في مرحلة أولى ثم رميه في مرحلة موالية بأحد شوارع منطقة ” ورشفان” الليبية في حين تم إطلاق سراح شقيقه الأكبر الذي شهد حادثة تصفية أخيه أمام عينيه.

