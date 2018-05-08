أطباء بلا حدود: المهاجرون يواجهون ظروف متدهورة في مراكز حكومة الوفاق

قالت منظمة أطباء بلا حدود إن حوالي 800 مهاجر في مركز تديره حكومة الوفاق المتمركزة في غربي ليبيا محتجزون في ظروف متدهورة دون طعام أو ماء كافيين.

وأضافت منظمة أطباء بلا حدود في بيان في وقت متأخر من أمس الخميس أن الكثير من المهاجرين حوصروا لأكثر من خمسة أشهر في وسط زوارة على بعد نحو 100 كم غربي طرابلس حيث وصل حالة بعضهم إلى سوء التغذية بعد أن احتجزتهم شبكات تهريب.

وقالت كارلين كليجر مديرة برنامج الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود “الوضع حرج”.

والمركز هو واحد من عدة مراكز تديرها الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي في طرابلس، وهو يضم مهاجرين يعتقلون في الشوارع أو يعترضهم خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي وهم يحاولون المغادرة إلى إيطاليا بالقوارب.

والمراكز لا تحتجز سوى جزء من مئات الآلاف من المهاجرين في ليبيا يعيش معظمهم في مجتمعات محلية أو تحتجزهم شبكات التهريب.

تم إغلاق العديد من مراكز الاحتجاز في الأشهر الأخيرة حيث يتم ترحيل المهاجرين في إطار برنامج العودة الطوعية الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة أو من خلال الرحلات الثنائية.

ويقول الناشطون أن أوضاع المهاجرين في ليبيا التي كانت أصلاً رهيبة ربما تكون قد تدهورت أكثر منذ الصيف الماضي ، عندما انخفضت الأرقام التي وصلت إلى أوروبا بحدة بعد حملة تقودها إيطاليا لقطع المعابر. ويقولون إن بعضهم يحتجزون لفترة أطول من قبل المهربين الذين يستخدمون التعذيب لابتزاز الأموال من عائلات المهاجرين.

وقد كانت زوارة نفسها مركزًا رئيسيًا للتهريب قبل ردة فعل محلية ضد المهربين في عام 2015، وفي الآونة الأخيرة ازدادت عمليات مغادرة القوارب من المدينة مرة أخرى ، كما يقول عمال الإغاثة.

وكان أكثر من 500 شخص قد احتجزوا في المدينة خلال الخمسة عشر يومًا الماضية وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود.

نقلت وكالة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين 88 مهاجراً من زوارة إلى مركز احتجاز آخر في طرابلس في 1 مايو من أجل تحديد الحالات الأكثر ضعفاً للإخلاء، كما نقلت السلطات الليبية بعض المهاجرين في محاولة للحد من الاكتظاظ الشديد في مركز زوارة ، وبدأت المنظمة الدولية للهجرة عملية لإعادة الآخرين.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود “ومع ذلك ، لا يوجد حل في الأفق بالنسبة للعديد من الأشخاص المقدر عددهم بنحو 800 شخص الذين ما زالوا في مركز الاحتجاز في زوارة”.

وصرحت كليجر “نحن نحث بشدة جميع الوكالات الدولية التي لها وجود في ليبيا وممثلين من دول المنشأ والسلطات الليبية على بذل كل ما في وسعهم لإيجاد حل لهؤلاء الناس خلال الأيام القليلة القادمة”.

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