السرية البحرية المقاتلة سوسة: أجبرنا قطعة تابعة للناتو على الخروج من مياه ليبيا الإقليمية

قال آمر السرية البحرية المقاتلة سوسة، التابعة لعملية الكرامة، محمد المجدوب، لموقع ليبيا الخبر، إن السرية أجبرت دورية تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو على الخروج من المياه الإقليمية الليبية شرق البلاد مساء الإثنين.

وأضاف المجدوب أن القطعة البحرية التابعة للناتو رصدت داخل المياه الإقليمية الليبية، قبالة المنطقة الممتدة بين راس الهلال ومدينة درنة شرق ليبيا.

وبين المجدوب أن اللواء عبدالسلام الحاسي آمر غرفة عمليات الكرامة أمر بإبعاد القطعة البحرية خارج المياه الإقليمية، مشيرا إلى أن السرية البحرية المقاتلة سوسة توجهت إلى مكان وجود القطعة البحرية التابعة للناتو وخاطبتها باللاسلكي وبشكل مباشر وأرغمتها على الخروج خارج المياه الإقليمية.

وأوضح المجدوب أن طاقم القطعة البحرية التابعة للناتو تواصل مع البحرية الليبية وبين أنها مكلفة بمهمة للعمل إلا أن السرية البحرية المقاتلة سوسة قالت لهم إن عملهم يجب أن يتم خارج المياه الإقليمية وعلى بعد أكثر من 12 ميلا بحريا من الساحل الليبي.

وأشار المجدوب إلى أن البحرية الليبية أوضحت لطاقم البحرية الذي كان موجودا في المياه الإقليمية بأسلحته أنهم ينتهكون السيادة الليبية ويجب عليهم أن يغادروا المنطقة، مبينا أن القطعة البحرية التابعة لحلف شمال الأطلسي استجابت لأوامر البحرية الليبية التابعة لعملية الكرامة.

وتنشط السرية البحرية المقاتلة سوسة التابعة لغرفة عمليات عمر المختار المنضوية تحت قيادة عملية الكرامة في الأعمال البحرية في منطقة شرق ليبيا وتقوم بضبط بعض السفن بين فترة وأخرى وتعمل في فرض حصار بحري على مدينة درنة شرق ليبيا.

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