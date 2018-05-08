المشير خليفة حفتر يعلن بدء ساعة الصفر لتحرير مدينة درنة

أعلن القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بدء ساعة الصفر لتحرير درنة من الجماعات الإرهابية.

حفتر وخلال كلمة له أمس في حفل تخريج الدفعة الحادية والخمسين من الكلية العسكرية، قال إن المساعي السلمية في درنة وصلت إلى طريق مسدود، بسبب تعنت الجماعات الإرهابية وفي سياق متصل أكد القائد العام للقوات المسلحة، أن الجيش لا ينتمي إلى فرد أو عائلة أو قبيلة، بل هو جيش كل الليبيين.

مشيراً إلى أن الجيش استعاد عافيته، بعدما تآمرت عليه بعض الدول والجماعات.

وختم القائد العام للقوات المسلحة كلمته قائلاً: نمد أيدينا للسلام و الحرب نحن رجالها و الشعب الليبي هم رجال الحرب وقت الحرب وعليه أدعوا الله سبحانه و تعالى أن يحفظ ليبيا .

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